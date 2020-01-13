تنفيذ بعض اعمال الصيانة الضرورية بمطار معيتيقة الدولي

انسامد - 13 يناير - كانون الثاني - بناءً على الإعلان الصادر عن وزارة المواصلات بشأن فتح مطار معيتيقة الدولي أمام حركة الملاحة الجوية،.



باشرت إدارة المطار اليوم الأحد في القيام ببعض أعمال الصيانة الضرورية والعاجلة للمهبط الرئيسي وممرات التوصيل والتي تعرضت لقذائف خلال الأيام الماضية حيث تم تكليف شركة الاشغال العامة للقيام بالأعمال المطلوبة كذلك تم صيانة بعض المرافق والمنظومات الخدمية الأخرى بما في ذلك صيانة إنارة الحقل الجوي من طرف القسم المختص بالمطار .



وذلك لوجود بعض الأعطال الكهربائية، كما تم تنظيف المهبط وممرات التوصيل والساحات بالكامل .



