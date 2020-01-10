بغداد تطالب واشنطن بإرسال مندوبين لانسحاب القوات الأمريكية

أنسامد 10 يناير/ كانون الثاني - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية. .



وذكر المكتب الإعلامي ل‍رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية في بيان أن عبدالمهدي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.



وأكد عبد المهدي أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت قاعدتي عين الأسد وأربيل، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.



وأشار عبد المهدي إلى أن "هناك قوات أمريكية تدخل للعراق وطائرات مسيرة أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة".



