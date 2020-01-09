مسؤول اوروبي يدعو ضرورة التواصل مع كافة الأطراف في ليبيا.

انسامد - 9 يناير - كانون الثاني - دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية " جوزيف بوريل "، الى حوار يجمع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالأزمة الليبية. جاء ذلك في تصريح ل"برويل" عقب اجتماع لوزراء خارجية كل من وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تناول الأزمة الليبية. وأضاف بوريل: "نحن بالتأكيد ينبغي أن نتحدث مع جميع اللاعبين المعنيين في العملية الليبية (...) آمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من إجراء اتصالات لم يكن من الممكن أن نجريها اليوم في ليبيا. وتابع بوريل: "سنستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الليبية. إنها ليست مسألة قوة. الاتحاد الأوروبي لا يستخدم القوة، لكنه يعتمد النشاط الدبلوماسي"