رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل حفتر بقصر الحكومة في روما

أنسامد - 8 يناير /كانون الثاني - استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بقصر الحكومة في روما (كيغي)، فيما توقعت وكالة الأنباء الإيطاليا «أنسا» وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج إلى روما مساء اليوم.



ووصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في وقت سابق اليوم إلى بروكسل للقاء الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.



ودعا كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في إسطنبول، صباح اليوم، أطراف الأزمة الليبية إلى وقف إطلاق النار وإعلان هدنة اعتبارا من ليل السبت المقبل.



