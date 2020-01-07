مسؤول الخارجية الاوروبية يحذر من تصعيد العنف بطرابلس

انسامد - 7 يناير -كانون الثاني - دعا المسؤول السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي " جوزيف بوريل " إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا، محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول العاصمة طرابلس. وقال " بوريل " في بيان له، إن الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكًا، بحسب نقلت وكالة فرانس برس التي توقعت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا حول ليبيا اليوم الإثنين بطلب من روسيا. وأكد " بوريل " ، أن اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، والاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة، على حد قوله