رينزي:على إيطاليا والاتحاد الأوروبي العودة للعب دور بالسياسة

أنسامد - 4 يناير /كانون الثاني - رأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي على إيطاليا والاتحاد الأوروبي العودة الى لعب دور في مجال السياسة الخارجية.



جاء هذا تعليقا على الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، وبشكل خاص، العملية الأمريكية التي أدت الى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من قادة الحشد.



وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة، كتب رينزي "لقد بدأ العام 2020 في السياسة الإيطالية بمناقشات عقيمة في أروقة الحكومة".



وتابع زعيم تيار (إيطاليا حية)، القول، إن "ما يحدث في ليبيا وفي الشرق الأوسط، يجب أن يجعلنا نغير توجههنا ودعوة إيطاليا وأوروبا للعودة الى لعب دور في السياسة الخارجية".



