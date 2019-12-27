السيسي وترامب يبحثان هاتفيا الاوضاع في ليبيا

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.



وشدد السيسي - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة.



ووفقا لبيان البيت الابيض، أعرب ترامب والسيسي عن رفضهما "استغلال" الأوضاع في ليبيا من قبل أي جهات خارجية، متفقين على ضرورة أن تتخذ كل أطراف الأزمة خطوات عاجلة لحل النزاع "قبل أن يفقد الليبيون السيطرة على الوضع لصالح العناصر الأجنبية".



