إيطاليا:إنقاذ 112 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أنسامد - 21 ديسمبر / كانون الأول -أعلنت إيطاليا يوم أمس الجمعة أن 132 مهاجرا كانوا قد وصلوا إلى شواطئها في الشهور الأخيرة نقلوا إلى ألمانيا بينما تتواصل عمليات الإنقاذ التي تجريها السفن الخيرية قبالة ساحل ليبيا.



تستقبل ألمانيا المهاجرين في إطار ترتيبات غير رسمية لتقاسم أعباء الهجرة. وهي الترتيبات التي تشكلت بعدما اشتكت إيطاليا ومالطا من قلة المساعدة من شركائهما في الاتحاد الأوروبي.



وفي بيان، ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن الـ132 مهاجرا الذين جرى نقلهم جوا إلى روما اليوم، وصلوا إلى إيطاليا عبر سبع نقاط مختلفة بين 10 أيار/مايو و24 أيلول/سبتمبر.



وكان قد تم إيصالهم إلى الشواطئ من جانب جهات مختلفة تشمل البحرية الإيطالية ووحدات خفر السواحل والسفن الخيرية بما في ذلك "سي وتش 3" و"أوبن أرمز" و"إلينور" و"أوشن فايكنج".



وقالت الوزارة إن هناك مجموعة أخرى من أكثر من مئة مهاجر كانت قد وصلت عبر سفن خيرية بين 17 تشرين أول/أكتوبر و26 نوفمبر سوف تنقل جوا إلى ألمانيا في النصف الأول من كانون ثان/يناير المقبل.



وأضافت أن 392 مهاجرا نقلوا إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي منذ أيلول/سبتمبر عندما أبرمت إيطاليا ومالطا وألمانيا وفرنسا اتفاقا لتقاسم الأعباء.



