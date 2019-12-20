السراج يخاطب خمس دول لتفعيل الاتفاقيات الأمنية

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج خمس رسائل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا لتفعيل الاتفاقيات الأمنية.



ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن السراج طالب في رسائله " هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا"، داعيا إلى التعاون مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية على رأسها تنظيما الدولة والقاعدة اللذان زاد نشاطهما بسبب العدوان.



كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر.



