المهاجرون:الاتحاد الأوروبي لم يدعم ايطاليا

انسامد - 19 ديسمبر - كانون الاول - صرح الأمين العام للأمم
المتحدة أنطونيو غوتيريس امام مجلس الشيوخ الإيطالي أن الاتحاد
الأوروبي لم يدعم بالكامل الدول المتوسطية مثل إيطاليا فيما يتعلق
بأزمة المهاجرين.
وقال جوتيريس "دول البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان لها الحق
في التضامن والدعم من بقية الاتحاد الأوروبي" فيما يتعلق بأزمة
المهاجرين "لكن حتى الآن لم نر هذا التضامن وهذا الدعم يتحقق
بالكامل".
في خطابه ، أثنى جوتيريس على "الجهود والإنسانية لإيطاليا" ،
معتبراً أن "الاستجابة الجماعية" ضرورية.
وأضاف "أهنئ على الانفتاح والرعاية والرحمة اللذين أبداهما
الإيطاليون تجاه عشرات الآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الشواطئ
خلال السنوات القليلة الماضية".
و اعرب عن عميق قلقه من أن اللاجئين والمهاجرين لا يزالون يموتون
أثناء عبورهم البحار والصحاري مطالبا بضرورة بذل اقصي جهد لمنع ذلك
بدءا من بلدانهم الأصليةمرورا ببلدان العبور ثم المقصد.
و قال "الأهم من ذلك كله ، نحن بحاجة للاستجابات الجماعية ، بما في
ذلك برامج التنمية مع الفرص والوظائف في مناطق المنشأ ".
و طالب في النهاية بملاحقة مهربي البشر والشبكات الإجرامية التي
تستفيد من بؤس الناس و تعزيز مسارات الهجرة المعتادة وإعادة توطين
اللاجئين".