المهاجرون:الاتحاد الأوروبي لم يدعم ايطاليا

انسامد - 19 ديسمبر - كانون الاول - صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس امام مجلس الشيوخ الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي لم يدعم بالكامل الدول المتوسطية مثل إيطاليا فيما يتعلق بأزمة المهاجرين.



وقال جوتيريس "دول البحر المتوسط ​​مثل إيطاليا واليونان لها الحق في التضامن والدعم من بقية الاتحاد الأوروبي" فيما يتعلق بأزمة المهاجرين "لكن حتى الآن لم نر هذا التضامن وهذا الدعم يتحقق بالكامل".



في خطابه ، أثنى جوتيريس على "الجهود والإنسانية لإيطاليا" ، معتبراً أن "الاستجابة الجماعية" ضرورية.



وأضاف "أهنئ على الانفتاح والرعاية والرحمة اللذين أبداهما الإيطاليون تجاه عشرات الآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الشواطئ خلال السنوات القليلة الماضية". و اعرب عن عميق قلقه من أن اللاجئين والمهاجرين لا يزالون يموتون أثناء عبورهم البحار والصحاري مطالبا بضرورة بذل اقصي جهد لمنع ذلك بدءا من بلدانهم الأصليةمرورا ببلدان العبور ثم المقصد. و قال "الأهم من ذلك كله ، نحن بحاجة للاستجابات الجماعية ، بما في ذلك برامج التنمية مع الفرص والوظائف في مناطق المنشأ ".



و طالب في النهاية بملاحقة مهربي البشر والشبكات الإجرامية التي تستفيد من بؤس الناس و تعزيز مسارات الهجرة المعتادة وإعادة توطين اللاجئين".



