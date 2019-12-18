طرح موازنة 2020 للتصويت على الثقة في مجلس النواب الايطالي

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - تعتزم الحكومة الايطالية طرح مشروع قانون موازنة 2020 للتصويت على الثقة في مجلس النواب يوم الأحد 22 ديسمبر .



وافق مجلس الشيوخ يوم الاثنين علي مشروع القانون مع وضع الحكومة حزمة "ماكسي" من التعديلات للتصويت على الثقة.



لم يكن الأمر مؤلمًا بالنسبة إلى ائتلاف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ، حيث لم يشارك أربعة أعضاء في حركة 5 نجوم (M5S) في التصويت وصوت آخر ضده. تحتوي الميزانية على 32 مليار يورو في إجراءات جديدة ، على الرغم من أن الجزء الأكبر ، حوالي 23 مليار دولار ، ضروري لتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة التي كان من المقرر أن تدخل في العام المقبل حيز التنفيذ.



كما أنه يحتوي على ضريبة جديدة على البلاستيك ، على الرغم من أن هذا تم تخفيفه بعد إثارة معارضة من جمعيات رجال الأعمال وبعض العناصر داخل الأغلبية الحاكمة.



