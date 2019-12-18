طرح موازنة 2020 للتصويت على الثقة في مجلس النواب الايطالي

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - تعتزم الحكومة الايطالية طرح
مشروع قانون موازنة 2020 للتصويت على الثقة في مجلس النواب يوم
الأحد 22 ديسمبر .
وافق مجلس الشيوخ يوم الاثنين علي مشروع القانون مع وضع الحكومة
حزمة "ماكسي" من التعديلات للتصويت على الثقة.
لم يكن الأمر مؤلمًا بالنسبة إلى ائتلاف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي
، حيث لم يشارك أربعة أعضاء في حركة 5 نجوم (M5S) في التصويت وصوت
آخر ضده.
تحتوي الميزانية على 32 مليار يورو في إجراءات جديدة ، على الرغم
من أن الجزء الأكبر ، حوالي 23 مليار دولار ، ضروري لتجنب زيادة
ضريبة القيمة المضافة التي كان من المقرر أن تدخل في العام المقبل
حيز التنفيذ.
كما أنه يحتوي على ضريبة جديدة على البلاستيك ، على الرغم من أن
هذا تم تخفيفه بعد إثارة معارضة من جمعيات رجال الأعمال وبعض
العناصر داخل الأغلبية الحاكمة.