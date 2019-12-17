دي مايو في ليبيا لبحث اخر التطورات

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



وأوضح بليحق أنه من المتوقع أن يناقش اللقاء تطورات ومستجدات الأوضاع في طربلس و مناطق العمليات العسكرية، إضافة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هذا اللقاء، يأتي بعد جولة خارجية ناجحة لصالح إلى جمهورية مصر العربية واليونان، التقى خلالها عددا من المسؤولين، و مؤكدا على موقف مجلس النواب من سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق التي أصبحت تشكل خطرا على سيادة ليبيا ومصالح شعبها، حسب قوله.



