تعديل ايطالي علي الية الاستقرار الاوروبية

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - افقت قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تعديلا ادخلته ايطاليا علي نتائج الاجتماع بشأن آلية الاستقرار الأوروبية يتعلق بصندوق إنقاذ منطقة اليورو.



تسبب إصلاح الالية في ضجة سياسية كبيرة في إيطاليا ، وسط مخاوف من أن تعرض البلاد لضغوط متجددة على الأسواق المالية ، وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن حكومته تسعى إلى "تحسينها".



يوضح التعديل الإيطالي مفهومًا مفاده أن المفاوضات حول الإصلاح يجب أن تستمر. وقال كونتي"إننا نشجع مجموعة اليورو على مواصلة العمل على حزمة الإصلاحات الخاصة بالإدارة السليمة بيئياً ، في انتظار الإجراءات الوطنية ، ومواصلة العمل على التعزيز الإضافي للاتحاد المصرفي على أساس توافقي".



