Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
تعديل ايطالي علي الية الاستقرار الاوروبية
    انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - افقت قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تعديلا ادخلته ايطاليا علي نتائج الاجتماع بشأن آلية الاستقرار الأوروبية يتعلق بصندوق إنقاذ منطقة اليورو.

    تسبب إصلاح الالية في ضجة سياسية كبيرة في إيطاليا ، وسط مخاوف من أن تعرض البلاد لضغوط متجددة على الأسواق المالية ، وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن حكومته تسعى إلى "تحسينها".

    يوضح التعديل الإيطالي مفهومًا مفاده أن المفاوضات حول الإصلاح يجب أن تستمر. وقال كونتي"إننا نشجع مجموعة اليورو على مواصلة العمل على حزمة الإصلاحات الخاصة بالإدارة السليمة بيئياً ، في انتظار الإجراءات الوطنية ، ومواصلة العمل على التعزيز الإضافي للاتحاد المصرفي على أساس توافقي".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    انسا:ذاكرة العالم 2019

    ألبوم الصور