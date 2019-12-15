قطر تعرب عن استعدادها لدعم طرابلس أمنيا واقتصاديا

أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول - أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استعداد الدوحة لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني الليبية في المجالين الأمني والاقتصادي.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له اليوم الأحد، إن أمير قطر أكد خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج في الدوحة أن قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، مبديا الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي​​​.



وتابع البيان أن أمير قطر جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.



كما بحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي والأمني وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس.



وتطرقت المباحثات لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء، دون أي إقصاء.



