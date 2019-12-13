الجزائر: فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية

أنسامد -13 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة في جولتها الأولى، التي جرت الخميس، بعد حصوله على 58% من الأصوات.



وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي إن تبون حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر بـ 58.15%.



وجاء في المركز الثاني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.



وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة الى تبون.



وبلغ عدد الناخبين المشاركين في التصويت 24 مليون 474 ألف و 161 مسجل، منهم 914 ألف و 308 من الجالية في الخارج. وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13%، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة 39.83%.



