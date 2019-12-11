الفرقاطةFederico Martinengo تصل لقبرص لحماية مصالح روما

أنسامد - 11 ديسمبر /كانون الأول - وصلت الفرقاطة الإيطالية Federico Martinengo إلى ميناء لارنكا القبرصي للمشاركة في مناورات الدبلوماسية البحرية التي تنفذها إيطاليا.



وذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن السفينة العسكرية وصلت إلى قبرص لحماية مصالح روما الوطنية بعد التهديدات المستمرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق حول الحدود البحرية ، مشيرة إلى أن وجودها يهدف إلى مراقبة المناطق البحرية واحترام القانون الدولي.



كما نقلت الصحيفة الإيطالية عن مسؤولين أن الفرقاطة ستشارك في مناورات عسكرية مع 9 أساطيل بحرية في الفترة بين 12 و14 من ديسمبر، مضيفين أن الرسالة باتت واضحة لأنقرة أنه في حال حاجتنا لإظهار القوة فنحن جاهزون.



