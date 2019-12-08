النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لأويحيى وسلال

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - طالبت النيابة العامة في الجزائر اليوم / الأحد / بتوقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.



كما طلبت النيابة توقيع العقوبة ذاتها على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.



ويلاحق الوزراء المذكورون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال.



يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.



