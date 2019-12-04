الايطالية ليوناردو للدفاع تقدم اقوي كمبيوتر عملاق

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - قدمت شركة ليوناردو العملاقة للدفاع والفضاء التي تسيطر عليها الحكومة الايطالية ، في يوم جائزة الإبداع لعام 2019 ، واحدا من أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم ، والتي سيتم تركيبها قريبًا في جنوة في أول المختبرات في شبكة ليوناردو لابز.



ليوناردو شركةإيطاليةمتعددة الجنسيات ذات تكنولوجيا عالية تعمل في مجال الفضاء والدفاع والأمن. تقوم الشركة بتصميم وتطوير المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة لفائدة الحكومات والقوات المسلحة والمؤسسات. كما تقوم أيضا بتغطية سيناريوهات التدخل التالية: الجوي، والأرضي، والبحري، وكذلك النقل البحري، والفضاء والفضاء الإلكتروني.



توظف شركة ليوناردو أكثر من 47000 موظفا، وتتواجد أهم مصانعها في إيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا، وتتوفر على مقرات لها موزعة في 15 دولة في القارات الخمس.ومنذ الأول من يناير 2016 أصبحت تعمل كشركة موحدة منتظمة في سبعة أقسام تجارية (المروحيات، والطائرات، وهياكل الطائرات، وأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الإلكترونية للدفاع الأرضي والبحري، وأنظمة الدفاع، وأنظمة السلامة والمعلومات .



