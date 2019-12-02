ليبيا: حكومة الوفاق تدين قصف مناطق في طرابلس

أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بأشد العبارات القصف الجوي من قبل طيران حربي استهدف منطقة السواني في الجفارة ومنطقة أم الارانب في الجنوب.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القصف أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة اخرين، مضيفة أن القصف الغاشم تسبب أيضا في أضرار في البنية التحتية.



وأكدت أن هذه الافعال هي جريمة حرب مكتملة الاركان راح ضحيتها الكثير من الاشخاص. وطالبت وزارة الداخلية الليبية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الافعال الإجرامية التي تستهدف وتروع المدنيين والآمنين.



