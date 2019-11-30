قانون إطار الحكم الذاتي أمام مجلس الوزراء الاثنين

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني - اعلن وزير الشؤون الاقليمية فرانشيسكو بوكيا يوم الجمعة انه سيتم طرح قانون إطاري حول منح مزيد من الحكم الذاتي لثلاث مناطق في شمال ايطاليا الى مجلس الوزراء يوم الاثنين بعد اتفاق في مؤتمر الدولة حول المناطق مساء الخميس.



وقال "أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بالطريقة الصحيحة التي حددت بها الطريق بالأمس".



وبحسب ما ورد وافق المؤتمر على أن الحكم الذاتي الأكبر في لومباردي وفينيتو وإميليا رومانيا لن يعاقب المناطق الأخرى ويوسع الفجوة بين الشمال والجنوب في إيطاليا.



في السابق ، كان العديد من المناطق الجنوبية والعديد من السياسيين قد أعربوا عن قلقهم من أن هذه الخطوة ستوسع الفوارق وتخلق مناطق من الدرجة الثانية.



لكن المؤتمر أصدر تأكيدات لمناطق أخرى وقال إنهم أيضًا سيتم منحهم إمكانية الوصول إلى حكم ذاتي أكبر إذا أرادوا ذلك.



