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إيران تغلق معبر مهران الحدودي مع العراق
    أنسامد - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الإيرانية أغلقت اليوم الجمعة، منفذ "مهران" الحدودي مع العراق لأسباب أمنية. ووفقا لوسائل الاعلام الإيرانية، تم إغلاق المعبر الذي يربط محافظتي إيلام الإيرانية وواسط العراقية.

    ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم: تم إغلاق منفذ مهران البري في ضوء ما يحدث في العراق، بهدف حماية الزوار الذين يتوجهون عبره.

    ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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