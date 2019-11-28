وزير دفاع إيطاليا:بدأنا بالمرحلة الثانية لبرنامج مقاتلات F35

أنسامد - 28 نوفمبر /تشرين الثاني - قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إنه أعطى الضوء الأخضر لبدء المرحلة الثانية من برنامج مقاتلات F35.



وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع المشتركة لشقي البرلمان، أضاف الوزير غويريني، "أعتقد أن المشاركة الإيطالية في برنامج F35 تستجيب من ناحية، للاحتياجات المحددة فيما يتعلق بفعالية وكفاءة وحداثة الأداة العسكرية الوطنية"، وهي "تمثل فرصة للنمو التكنولوجي والعمال في القطاع الصناعة الوطني من ناحية أخرى".



وتابع الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، أنه "انطلاقا من هذه التمهيدات، ورغبة في الاستفادة من الاستثمارات التي تمت حتى الآن وتعزيز الفرص التي يوفرها البرنامج، فقد بدأت المرحلة الثانية منه، لتأتي تأكيداً لما تم التعريف به وإبلاغه لإدارة البرنامج"، في إطار "خطة عام 2017 ولم يتم تعديله بعدها أبدا".



وخلص غويريني الى القول إنه "علاوة على ذلك، فالمرحلة الثانية تمثل الشرط الأساس للطفرة النوعية التي يرمي إليها موقع عمل كاميري"، المصنع الكائن في نوفارا (مقاطعة بييمونتي ـ شمال)، والمركز الأوروبي الذي اختير مكانا رئيسيا لتجميع وصيانة الطائرات في المنطقة الأورومتوسطية بأكملها.



