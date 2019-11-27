كونتي:فشل محاولات انقاذ اليطاليا

انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - اعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي فشل كافة المحاولات لتشكيل مجمع تقوده مجموعة السكك الحديدية الوطنية بهدف شراء شركات الطيران الايطالية اليطاليا ..حيث انه لم يتقدم الكونسرتيوم باي عروض مع انتهاء المهلة الاخيرة .



و في رد علي سؤال حول مستقبل الشركة الايطالية قال ليس لدينا اية حلول في متناول اليد حاليا .



في وقت سابق اعلنت مجموعة السكك الحديدية عدم قدرتها علي تشكيل الكونسرتيوم لشراء الشركة التي تواجه المصاعب الادارية منذ 2017 حيث انتهت كل العروض الاجبارية لمحاولة انقاذ الشركة الاسبوع الماضي .



فقد انسحبت مجموعة اليطاليا للطرق السريعة بالاضافة الي شركة الخطوط الجوية دلتا التي اعلنت انها لا تمتلك سوي استثمار متناهي الصغر لا يتعدي 100 مليون يورو.



واضاف كونتي ان الشركتين رغم ذلك مستعدتان للمساهمة في اي مجمع مستقبليا ..مؤكدا ان الحكومة تبحث عن بدائل يمكنها حل المشكلة.



و من جهته اعلن وزير الصناعة ستيفانو باتوانيلي انه كانت هناك عدة محاولات لخصخصة الشركة منذ 10 اعوام الا ان السوق لم يسمح بنجاحها.



