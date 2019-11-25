    المحكمة العليا توافق على الاستفتاء على قانون الانتخابات

أنسامد - 25 نوفمبر /تشرين الثاني - أعطت محكمة النقض العليا يوم الخميس الماضي موافقتها على إجراء استفتاء حول إلغاء جزء التمثيل النسبي من قانون الانتخابات الحالي في إيطاليا. كان قد تم اقتراح الاستفتاء من قبل ثماني مناطق يديرها اليمين الوسط. القرار بشأن ما إذا كان سيتم إجراء الاستفتاء سيذهب الآن إلى المحكمة الدستورية.



في وقت سابق من يوم الخميس ، أعلن الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) أنه لصالح نظام دورتين للتصويت كما هو الحال في فرنسا.



وقالت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسة وحزب إيطاليا فيفا (الوسط) إنهما يريدان نظام علاقات عامة خالصا.



