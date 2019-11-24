الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق العاصمة طرابلس

أنسامد - 24 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس وحولها. وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن إعلان الحظر الجوي يأتي نظرا لتطور العمليات العسكرية وتقدم القوات نحو العاصمة.



وأشار المسماري إلى أن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء و من ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مشيرا إلى أنه تم استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.



وحذر المسماري مصلحة الطيران المدني الليبي وكافة شركات خطوط النقل الجوي وكل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة للقوات المسلحة والحصول على إذن من القائد العام، حتى لا يتعرضون لأي خطر أو أي أضرار.



