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دي مايو: تصويت حركة (M5S) لن يؤثر على الحكومة
    أنسامد - 23 نوفمبر /تشرين الثاني - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن تصويت أعضاء حركته (M5S) لرفض اقتراح القيادة بعدم الترشح في الانتخابات الإقليمية القادمة لن يؤثر على الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

    وقال دي مايو في تقارير ردا على سؤال حول عواقب التصويت على الحكومة المركزية بعد العشاء مع وزراء آخرين يوم الخميس "لن يكون هناك أية عواقب ". واقترحت قيادة M5S أخذ "استراحة انتخابية" بعد سلسلة طويلة من الهزائم في الأصوات الإقليمية والفشل الأخير في تجربة الترشح مع حلفائها من يسار الوسط في الحكومة الوطنية ، الحزب الديمقراطي (PD) ، في أومبريا. لكن أكثر من 70 ٪ من أعضاء M5S صوتوا لخوض الانتخابات في إميليا رومانيا وكالابريا في استطلاع للأعضاء حاملي البطاقات على منصتها على الإنترنت روسو.

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