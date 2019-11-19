ايطاليا:القبض علي 23 مشتبه بهم في قضية تهريب الاثار الكبري

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - القت الشرطة الايطالية القبض امس الاثنين علي 23 شخص كما قامت بتفتيش عدد كبير من المساكن في روما و الخارج في اطار التحقيقات الدائرة حاليا في قضية تتعلق بتهريب الاثار.



تشتبه الشرطة في المقبوض عليهم بانهم اعضاء في شبكة من المجرمين لتجارة الاثار ذات الاسعار الخيالية.



و تؤكد تحريات الشرطة ان بعض الاثار الناتجة من حفريات اثرية غير قانونية في منطقة كالابر قد خرج من البلاد .



و قد اجرت ادارة حماية التراث التحقيقات مع 123 شخص من بينهم 4 مشتبه فيهم يقيمون في الخارج في بريطانيا و فرنسا و المانيا و صربيا .بدات التحقيقات في 2017 و استطاعت الشرطة استعادة الكثير من القطع الاثرية التي قد تم تهريبها تصل قيمتها الي ملايين يورو.



و ترجع الاثار المهربة اي حفريات في الموقع الاثري ابولو اليو و موقع كاستيليوني في بالودي و مناطق اخري عامة و خاصة في المنطقة نفسها ..و قد استخدمت الطائرات المسيرة لكشف افراد العصابة من خلال تصوير اماكن الحفريات الغير قانونية.

