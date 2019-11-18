البندقية:اغلاق ميدان سان مارك لارتفاع منسوب المياه

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - قال عمدة مدينة البندقية لويجي بروجنارو عبر موقع تويتر يوم إنه قرر إغلاق ميدان سان مارك بسبب الفيضانات الجديدة في المدينة.



تعرضت المدينة لارتفاع منسوب المياه بدرجة كبيرة بعد تعرضها لثاني أسوأ فيضانات سجلت هذا الأسبوع ، مع ارتفاع المياه إلى 187 سم يوم الثلاثاء.



تشير التقديرات إلى أن تكلفة الأضرار ، التي لم ضربت ايضا للمرة الثانية كنيسة القديس مرقس ، تقدر بمئات الملايين من اليورو ، مما دفع الحكومة المركزية إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة اعتبارا من يوم الخميس.



وصل ارتفاع منسوب المياه الي 154 سم صباح الجمعةمع تباطؤ التراجع.



نتيجة لذلك ، تم تعليق خدمات الحافلات المائية وأغلق متحف قصر دوكالي في المدينة أيضًا.



