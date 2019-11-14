ولد ايطالي عمره 15 عاما يصنع الآيس كريم لمرضى كرون

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين ثان - قام طفل إيطالي يبلغ من العمر 15 عامًا بصنع الآيس كريم لمرضى كرون بعد اكتشاف إصابته بحالة من الوهن وفقًا لعرض تقديمي في عرض أورينتامينتي في جنوة.



قام مستشفى جاسليني للأطفال الشهير في جنوة بالتحقق من الوصفة.



وقالت سونيا فالي ، مستشارة الصحة في ليغوريا: "إنها مثال رائع على القوة والمثابرة ومبادرة جميلة للغاية".



مرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء و يسبب التهاب الجهاز الهضمي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى آلام في البطن ، والإسهال الحاد ، والتعب ، وفقدان الوزن وسوء التغذية.



ينتشر الالتهاب الناجم عن مرض كرون في أعماق طبقات أنسجة الأمعاء المصابة.. يمكن أن يكون مرض كرون مؤلماً وموهناً ، وقد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة.



على الرغم من عدم وجود علاج معروف لمرض كرون ، إلا أن العلاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من علاماتها وأعراضها وحتى تؤدي إلى مغفرة طويلة الأجل... مع العلاج ، يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بمرض كرون العمل بشكل جيد