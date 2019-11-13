ارتفاع منسوب مياه الامطار في البندقية

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - اجتاحت ايطاليا موجة من الاحوال الجوية السيئة و التي ادت الي ارتفاع منسوب المياه الي 1.27 متر في البندقية حيث فاضت المياه و غمرت معظم المدينة خاصة كنيسة القديس مرقس .



و قد ارتفعت المياه الي مستويات من 100 الي 120 سنتيمتر فوق مستوي سطح البحر رغم ان المدينة مجهزة تماما للتعامل مع ارتفاعات منسوب المياه التي تغمر طرقاتها...



و يقول الخبراء انه اذا ارتفع منسوب المياه عن 120 سنتيمتر فان ذلك يعرض المدينة لخطر كبير ..



و قد ضربت موجة الطقس السئ ايضا جنوب ايطاليا و تم اغلاق المدارس في ماتيرا بالاضافة الي بلدة ميتابونتو القريبة من الاعصار.و قد زادت سرعة الرياحووصلت في بعض الاحوال الي 113 كم في الساعة و شكلت الامطار الغزيرة مشكلة كبيرة في كالابريا