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ارتفاع منسوب مياه الامطار في البندقية
    انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - اجتاحت ايطاليا موجة من الاحوال الجوية السيئة و التي ادت الي ارتفاع منسوب المياه الي 1.27 متر في البندقية حيث فاضت المياه و غمرت معظم المدينة خاصة كنيسة القديس مرقس .

    و قد ارتفعت المياه الي مستويات من 100 الي 120 سنتيمتر فوق مستوي سطح البحر رغم ان المدينة مجهزة تماما للتعامل مع ارتفاعات منسوب المياه التي تغمر طرقاتها...

    و يقول الخبراء انه اذا ارتفع منسوب المياه عن 120 سنتيمتر فان ذلك يعرض المدينة لخطر كبير ..

    و قد ضربت موجة الطقس السئ ايضا جنوب ايطاليا و تم اغلاق المدارس في ماتيرا بالاضافة الي بلدة ميتابونتو القريبة من الاعصار.و قد زادت سرعة الرياحووصلت في بعض الاحوال الي 113 كم في الساعة و شكلت الامطار الغزيرة مشكلة كبيرة في كالابريا
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