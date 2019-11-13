ارتفاع منسوب مياه الامطار في البندقية

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - اجتاحت ايطاليا موجة من الاحوال
الجوية السيئة و التي ادت الي ارتفاع منسوب المياه الي 1.27 متر في
البندقية حيث فاضت المياه و غمرت معظم المدينة خاصة كنيسة القديس
مرقس .
و قد ارتفعت المياه الي مستويات من 100 الي 120 سنتيمتر فوق مستوي
سطح البحر رغم ان المدينة مجهزة تماما للتعامل مع ارتفاعات منسوب
المياه التي تغمر طرقاتها...
و يقول الخبراء انه اذا ارتفع منسوب المياه عن 120 سنتيمتر فان ذلك
يعرض المدينة لخطر كبير ..
و قد ضربت موجة الطقس السئ ايضا جنوب ايطاليا و تم اغلاق المدارس
في ماتيرا بالاضافة الي بلدة ميتابونتو القريبة من الاعصار.و قد
زادت سرعة الرياحووصلت في بعض الاحوال الي 113 كم في الساعة و شكلت
الامطار الغزيرة مشكلة كبيرة في كالابريا