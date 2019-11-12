Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ميركل و كونتي يتحدثان عن التعاون الثنائي في مجال الهجرة
    انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في روما أنه يتعين على إيطاليا وألمانيا التعاون بشأن ليبيا والمهاجرين كما يجب احترام حقوق الإنسان.

    وأبلغت ميركل كونتي أن "التعاون مع خفر السواحل الليبي له أهمية كبيرة" ولكن يجب علينا أيضًا إشراك "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية وضمان معايير معقولة" لحقوق الإنسان "التي لا وجود لها في كل ليبيا".

    كما شكرت ميركل كونتي على مشاركة إيطاليا في مؤتمر برلين حول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، مؤكدة على "أننا نحتاج الآن إلى وقف لإطلاق النار".

    وقال كونتي "أريد أن أشكر الحكومة الألمانية علانية لأنه فيما يتعلق بمسألة الهجرة ، لم تفشل في تقديم مساعدتها لإيطاليا.

    ألمانيا ، إذا تحدثنا عن الحساسية بشأن الإطار العام للمشاكل ، والحاجة إلى إعادة التوزيع ، هي بلد في الخط الأمامي ويجب الاعتراف به ".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تساقط الجليد في سيلفا دي كادور

    ألبوم الصور