ميركل و كونتي يتحدثان عن التعاون الثنائي في مجال الهجرة

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في روما أنه يتعين على إيطاليا وألمانيا التعاون بشأن ليبيا والمهاجرين كما يجب احترام حقوق الإنسان.



وأبلغت ميركل كونتي أن "التعاون مع خفر السواحل الليبي له أهمية كبيرة" ولكن يجب علينا أيضًا إشراك "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية وضمان معايير معقولة" لحقوق الإنسان "التي لا وجود لها في كل ليبيا".



كما شكرت ميركل كونتي على مشاركة إيطاليا في مؤتمر برلين حول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، مؤكدة على "أننا نحتاج الآن إلى وقف لإطلاق النار".



وقال كونتي "أريد أن أشكر الحكومة الألمانية علانية لأنه فيما يتعلق بمسألة الهجرة ، لم تفشل في تقديم مساعدتها لإيطاليا.



ألمانيا ، إذا تحدثنا عن الحساسية بشأن الإطار العام للمشاكل ، والحاجة إلى إعادة التوزيع ، هي بلد في الخط الأمامي ويجب الاعتراف به ".



