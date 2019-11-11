مايو:العمل علي ابقاء مصنع الصلب في تارانتو

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في منتدى لوكالة الأنباء الإيطالية أن قضية مصانع الصلب السابقة لشركة إيلفا في تارانتو عادت إلى الصدارة لأن شركة "أرسيلور ميتال عادت إلى الاتفاق الذي يقضي بتوليها ادارة هذا المرفق.



وأضاف زعيم الحركة الخمس نجوم: "لم يعد الائتلاف القديم لتولي إدارة مصنع ايلفا موجودًا مشيرا الي انه يجب علينا إجبار أرسيلور ميتال على البقاء في تارانتو". وقال دي مايو ، الذي كان وزيراً للصناعة في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ، إن الإدارة منفتحة لإجراء محادثات ، لكن لن تخضع لاية تهديدات لقبول اقتطاعات كبيرة في الوظائف في المصنع الذي يعاني من الاضطرابات منذ فترة طويلة.



وقال "الحوار جيد لكن دون التلويح باي تهديدات." انتقد مايو أيضًا شركاء حركة الخمس نجوم السابقين في الائتلاف الذين سحبوا حكومة كونتي الأولى في أغسطس وانتقدوا بشدة السلطة التنفيذية الجديدة بشأن قضية تارانتو.



وقال "في كل مرة أحاول فيها أن أكون صارما (عندما كنت وزيرا للصناعة) ، انحازت الرابطة إلى أرسيلور ميتال".



