بشار الأسد: العلاقات بين أوروبا وتركيا ذات توجهين

أنسامد - 9 نوفمبر/ تشرين الثاني - قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين.. فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن. يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين".



وأضاف الأسد - في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم) أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا وأوضح الأسد أن "​أوروبا​ استقبلت عددًا كبيرًا من السوريين ولكنهم لم يأتوا جميعهم من ​سوريا​ وحسب لكنهم ليسوا جميعهم متطرفين أو إرهابيين".



وتابع: إرسال ​اللاجئين السوريين​ الى أوروبا هو أمر خطير لكن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. هذا الجزء الأخطر، بالتالي فهذا نفاق.



