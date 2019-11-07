  المفوضية الأوروبية :إيطاليا الأقل نموا

أنسامد 7 نوفمبر /تشرين الثاني - قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنها خفضت توقعاتها للنمو لإيطاليا لعام 2020 من 0.7 ٪ إلى 0.4 ٪. في توقعاتها الاقتصادية الخريفية ، واشارت: "توقف الاقتصاد الإيطالي في بداية عام 2018 وما زال لا يظهر أي علامات على حدوث انتعاش حقيقي".



تركت المفوضية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2019 دون تغيير عند 0.1 ٪. كانت إيطاليا الأقل نموا النمو في الاتحاد الأوروبي 27 لكلا العامين. وقالت المفوضية "في عام 2020 ، من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع على خلفية الطلب الخارجي المتزايد والإنفاق الأسري المعتدل ، على الرغم من أن هذا الأخير سوف يتراجع جزئياً بسبب ضعف سوق العمل". "من المتوقع أن يزداد العجز الحكومي والديون على مدار الأعوام المقبلة ، وسط ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف التدابير السابقة.



من المقرر أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك هذا العام ويتزايد بشكل معتدل في الفترة 2020-2021".



وقالت إنها تتوقع ارتفاع الدين العام لإيطاليا من 136.2٪ في عام 2019 إلى 136.8٪ في عام 2020.



ومن المتوقع ارتفاع العجز من 2.2 ٪ في عام 2019 إلى 2.3 ٪ في عام 2020