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ميزانية الاتحاد الأوروبي:إيطاليا تدفع 2.5 مليار
    انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - من المقرر أن تدفع إيطاليا ما مجموعه 106.9 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة 2021-2027 ، بزيادة 2.52 مليار عن مساهمتها للفترة 2014-2020 ، وفقًا لمسودة اقتراح المفوضية الأوروبية.

    وسيؤدي ذلك إلى دفع إيطاليا مساهمة سنوية متوسطة تبلغ 15.27 مليار يورو ، بزيادة عن 14.91 مليار دولار سنويًا في الفترة 2014-2020.

    ستشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة اكبر في الميزانية ، وفقًا للمسودة.

    لم يقدم الاقتراح تفاصيل عن المبلغ الذي ستحصل عليه كل دولة عضو من أموال الاتحاد الأوروبي.

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