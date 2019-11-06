ميزانية الاتحاد الأوروبي:إيطاليا تدفع 2.5 مليار

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - من المقرر أن تدفع إيطاليا ما
مجموعه 106.9 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة
2021-2027 ، بزيادة 2.52 مليار عن مساهمتها للفترة 2014-2020 ،
وفقًا لمسودة اقتراح المفوضية الأوروبية.
وسيؤدي ذلك إلى دفع إيطاليا مساهمة سنوية متوسطة تبلغ 15.27 مليار
يورو ، بزيادة عن 14.91 مليار دولار سنويًا في الفترة 2014-2020.
ستشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة اكبر في
الميزانية ، وفقًا للمسودة.
لم يقدم الاقتراح تفاصيل عن المبلغ الذي ستحصل عليه كل دولة عضو من
أموال الاتحاد الأوروبي.