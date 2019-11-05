كونتي:البطالة ازمة قومية كبيرة

انسامد - 5 نوفمبر - تشرين ثان - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن أزمة الوظائف في إيطاليا خلال العقد الماضي "اتخذت طابع حالة الطوارئ الوطنية".



وقال في عرض لتقرير صادر عن جمعية التنمية الصناعية في الجنوب الإيطالي "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان فرص عمل مناسبة".



أظهر تقرير الجمعية أن جنوب إيطاليا دخل مرحلة من الركود في عام 2019 وشهدت المنطقة خسارة في العقد الماضي قدرها 2.015.000 عاطل من المقيمين نصفهم من الشباب.



وقال كونتي: "النسيج الاجتماعي والاقتصادي لجنوبنا يعاني منذ عدة عقود ، وأنا قلق للغاية بشأن الأزمة الديموغرافية مع انخفاض غير مسبوق في معدل المواليد والهجرة المتزايدة إلى الشمال والخارج".



وقال "إذا تعافى الجنوب ، فإن إيطاليا ستسترد عافيتها. إنه ليس شعارًا ، لكنه تأكيد ينبع من معرفة أن هذا يجب أن يؤدي إلى تحرك الحكومة".



وقال "خلال العشرين عامًا الماضية ، تم إهمال السياسة في الجنوب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على البلد بأكمله ، الذي فقد قدرته التنافسية على المستوى العالمي" ، مضيفًا أن الحكومة الحالية ستبذل "جهدًا لتغيير هذا الاتجاه".



