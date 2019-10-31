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اجلاءالمهاجرون من أوشن فايكنج بعد 12 يومًا في البحر
    انسامد - 31 اكتوبر - تشرين اول - تمكن أكثر من 100 طالب لجوء تم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط بواسطة سفينة البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية أوشن فايكنج من النزول في ميناء بوزالو الصقلي . وقالت منظمة اس او اس ميديتيرينيان غير الحكومية: "رست اوشن فايكينج في ميناء بوزالو الايطالي. "بعد أكثر من 12 يومًا من الحياة في عرض البحر ، تمكن اخيرا 104 مهاجرا غير شرعي من الناجين من البقاء في مكان آمن".

    أعطت وزارة الداخلية الايطالية موافقتها على أن ترسو السفينة بعد أن وافقت فرنسا وألمانيا على استقبال 70 من طالبي اللجوء.

    من بين المهاجرين 41 قاصرا ، 14 منهم تحت سن 15.

    تم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال في بوزالو..كما تم نقل امرأتين حامل وطفلين ، تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و 15 شهرًا ، إلى المستشفى في موديكا.

    في المجموع ، كان المهاجرون 55 رجلاً و 12 امرأة و 47 قاصراً ، 31 منهم غير مصحوبين.

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