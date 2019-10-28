اليمين الوسط يفوز في انتخابات أومبريا بأغلبية ساحقة

أنسامد - 28 أكتوبر/ تشرين الأول - فازت مرشح يمين الوسط دوناتيلا تيسي في الانتخابات الإقليمية التي جرت يوم الأحد في أومبريا بأغلبية ساحقة ، حيث حصل على 57.55٪ من الأصوات ، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين.



فازت Tesei بأكثر من 20 نقطة من الأصوات أكثر من Vincenzo Bianconi ، المرشح المدعوم من حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي يسار الوسط (PD) ، الذي حصل على 37.48٪ فقط.



تضافرت جهود حزب M5S المناهض للمؤسسة والحزب الديمقراطي ، اللذان كانا خصمين شرسين حتى وقت قريب ، في محاولة لإنهاء سلسلة طويلة من الانتصارات في الانتخابات الإقليمية من قبل يمين الوسط بقيادة الرابطة.



لقد شكلوا اتفاقا على المستوى الوطني لحكومة جديدة في أغسطس بعد أن قام زعيم الدوري ماتيو سالفيني بسحب الحكومة الأولى بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ، والتي كانت قائمة على تحالف بين M5S والرابطة.



