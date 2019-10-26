بيان البحرية حول مزاعم إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية

أنسامد - 26 أكتوبر/ تشرين الأول - نشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية للقوات البحرية الليبية بيانا على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك حول مزاعم إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية ضد القوات البحرية الليبية وحرس السواحل التابع لها: بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية تايعنا ما نشرته إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي - تحت غطاء إنقاذ بشر - وتدعى (AlanKurdi) عبر صفحتها على التوتر بأنها تعرض لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غ ش بالبحر، وكعادة هذا النوع من المنظمات فإنها لا تخجل من إتهام حرس السواحل والقوات البحرية الليبية منذ الوهلة الاولى حتى لو تبث لاحقا عدم صحة تلك المزاعم لأنها مطمئنة أن ليس هناك من سيلاحقها قانونيا أو أدبياً لا من قبل الدولة الليبية صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها أو من قبل الاتحاد الاوروبي ولا المحتمع الدولي - جراء تلك الأفعال غير الأخلاقية والتي لا تصدر عن جهات معتبرة وتحترم ذاتها وعملها والقيم الإنسانية عموما.



ونحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة ونؤكد أن دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها.



ونتحدى تلك التي تدعى (alanKurdi) أن تأتي بالدليل الذي يفند ما ذكرناه، ولن تستطيع فعل ذلك ليقيننا بصدق ما نقوله، وأننا ندرك أن قولهم الإفك ذاك يراد به - كسعيهم دوما - تشوية صورة حرس السواحل والبحرية الليبية وإظهارها كمجموعات مليشياوية غير منضبطة ولا يتحكم فيها وتستطيع بذلك تحقيق مزيداً من الضغط على الجانب الأوروبي والايطالي خاصة واحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي بينهم وبين البحرية الليبية وحرس السواحل خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار.



نطالب الجهات الليبية ذات الاختصاص متابعة هذه الإفتراءات والادعاءات بشكل قانوني وسياسي. ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية بلجمها عن غيها وعن أعمالها غير القانونية ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا في فرض السيادة البحرية على كامل مياهنا الليبية ونتعامل بشكل ايجابي مع كل من يتعامل معنا على أسس القانون الدولي البحري والتشريعات الخاصة بذلك، وعلى المنظمات الدولية غير الحكومية أن تلتزم بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية لو أردت التعاون والعمل الإنساني البناء الذي يحقق إنقاذ الارواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة والعاملة من أجل بحر أبيض متوسط أمن وبحر سلام.



حفظ الله ليبيا مكتب الاعلام والثقافة البحرية صدر في طرابلس 26 أكتوبر 2019م