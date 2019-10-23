بدء مهرجان قرطاج السينمائي في 26 اكتوبر

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين اول - أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تفاصيل الدورة الـ 30 التي ستبدأ يوم 26 أكتوبرويشارك فيها 15 سينمائيا من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين في لجان التحكيم للمسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد).



يترأس في هذا السياق المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019، وهو من أبرز المخرجين السينمائيين الفرنسيين من أصول افريقية وسبق وأن شاركت أعماله في كبرى المهرجانات العالمية على غرار "تورنتو" و"صاندانص" و"سان فرنسيسكو" كما توج فيلمه "فيليسيتي" في أيام قرطاج السينمائية 2017 بجائزة أفضل ممثلة وذهبت ل"فيرو تشاندا بيا".



وتضم لجنة التحكيم الكبرى أيضا صاحب التانيت الذهبي بفيلم "فتوى" في الدورة المنقضية لأيام قرطاج السينمائية محمود بن محمود إلى جانب السينمائي الياباني فوكادا كودجي صاحب فيلم "هارمونيوم" المتوج بجائزة لجنة تحكيم قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي لسنة 2016.



ومخرجة فيلم "صوفيا" الحائز على جائزة العمل الأول في الدورة المنقضية من أيام قرطاج السينمائية، مريم بن مبارك إلى جانب الممثل الجزائري حسان كشاش صاحب الرصيد السينمائي المهم والتجارب الفنية المشتركة بين تونس والجزائر ومن أبرز أفلامه "في انتظار الوقت"، "كانت الحرب" و"النخيل الجريح" وأيضا السينمائية تسيتسي دانجارمبجا التي تحمل تجربة فنية ثرية في زيمبابوي فهي المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام في هذا البلد الافريقي والمؤسسة لمهرجان الفيلم النسائي في هراري.



