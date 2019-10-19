سسالفيني يجمع أنصاره في روما لإطلاق حملة استعادة السلطة

أنسامد - 19 أكتوبر /تشرين الأول - دعا زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني أنصاره في أنحاء إيطاليا إلى تجمع كبير في روما، اليوم (السبت)، ضد الحكومة، مؤكدا أنه «تحرك مؤسس» لاستعادته السلطة.



وستنقل عشرة قطارات خاصة ومئات الحافلات أنصار زعيم حزب الرابطة اليميني القومي من كل أنحاء إيطاليا. وقال المنظمون إنهم يريدون أن يكون التجمع «التحرك المؤسس لمشروع يهدف إلى توسيع الحزب ليشمل قوى متنوعة» تمهيدا للانتخابات المقبلة.



ويدعو سالفيني (46 عاما) في إعلان دعائي تلفزيوني الإيطاليين إلى المشاركة في التجمع بعد ظهر اليوم في يوم «الفخر الإيطالي» في روما، ويقول: «جاء دورك، إيطاليا تريد أن نحبها ونحميها».



