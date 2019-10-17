البحرية الليبية تنقذ 90 مهاجر غير شرعي قرب طرابلس

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين اول - تمكن الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس من انقاذ قارب مطاطي علي متنه 90 مهاجرا غير شرعي .



بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غ ش أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس - في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019م. الساعة 06:00 صباحا، وبعد عملية بحث شاقة وفي ظروف إضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي علي متنه عدد (90) مهاجر غير شرعي من بينهم (7) نساء، منهم عدد (2) حوامل. وذلك علي بعد (95) ميل شمال غرب الخمس.



المهاجرون غ ش من جنسيات أفريقية مختلفة، أغلبهم من الصومال.



تم التوجه بالمهاجرين غ ش إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس والوصول بهم يوم الأربعاء 16 اكتوبر 2019م حوالي الساعة 07:00.



تم تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة، وارسال المرأتين الحوامل إلى إحدى المستشفيات..



