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كونتي: يجب وقف الاجتياح التركي لسوريا
    انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن على تركيا أن توقف هجومها ضد الأكراد السوريين وأن الاتحاد الأوروبي يجب ألا "يقبل الابتزاز" الذي يهدد فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال 3.6 مليون لاجئ سوري إلى أوروبا إذا تم تحدي تدخلها.

    وقال كونتي في إيزرنيا "سأقول هذا بصوت عال وواضح في مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل".

    و اضاف "لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول هذا الابتزاز من تركيا." وقال إن استقبال اللاجئين السوريين من قبل تركيا تم تمويله من قبل أوروبا.

    وقال كونتي "المبادرة العسكرية يجب أن تتوقف على الفور ويجب أن يتحدث الاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي بصوت واحد." كما وصف وزير الخارجية لويجي دي مايو "ابتزاز" أردوغان بأنه غير مقبول.

    استدعت روما يوم الخميس السفير التركي وعبّرت عنه عن "إدانتها الشديدة" لضغط أنقرة على شمال سوريا.

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