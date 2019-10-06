ليبيا: احتجاج لمجلس الأمن على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة

انسامد - 6 اكتوبر/ تشرين اول - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم / الأحد / عن تقديم احتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف قوات المشير خليفة حفتر لمطاري معيتيقة ومصراتة. وقالت وزارة خارجية حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن " مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب".



ودعت الخارجية الليبية مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لمليشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس".



