إيطاليا تعثر على «مومياء الهرم» الأثرية أسفل مترو روما

أنسامد - 5أكتوبر / تشرين الأول - اكتشف مجموعة من عمال الحفر، 3 هياكل عظمية، ملقاه تحت إحدى محطات المترو في وسط روما، بإيطاليا، يعتقد أنها تعود للعصر الروماني وذكرت وسائل إعلام إيطالية محلية، أنه خلال قيام العمال بأعمال الحفر لمحطة مترو جديدة، في 20 سبتمبر، بالقرب من محطة مترو "بيراميد التابعة للخط "ب" لمترو روما، تم العثور على هيكل واحد سليم لذكر أسماه السكان المحليون ووسائل الإعلام المحلية باسم محطة "بيراميد" حيث اكتشف وتعني ترجمتها بالعربية "مومياء الهرم"، بينما تم العثور على بقية الهياكل الأثرية لأم وطفل، في 30 سبتمبر المنقضي.



وانتقلت السلطات المحلية عقب الاكتشاف مباشرة، لتطويق محيط المنطقة؛ حتى يتمكن علماء الآثار من اكتشاف العظام بعناية، وهو ما أتاح لهم اكتشاف هيكل المرأة والطفل، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم هيئة الرقابة على التراث الأثري في روما إن الهيكل العظمي يعود إلى زمن الإمبراطورية الرومانية، لكن مع ذلك لم يتم تحديد العمر الدقيق لبقايا الرجل.



ويعتقد الخبراء أن الرومان الثلاثة ربما كانوا عائلة واحدة، وأنهم قد يكونوا جزءًا من مقبرة "فيا أوستيانس"، أحد أفضل المقابر القديمة المحفوظة في روما، حيث تم العثور على هيكل الأم والطفل محاطين بالمسامير المعدنية، مما يشير إلى احتمالية دفنهما في تابوت خشبي قد تآكل منذ آلاف السنين.



