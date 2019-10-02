الجيش الليبي يقصف مطاري معيتيقة ومصراتة

انسامد - 2 اكتوبر / تشرين اول - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قصفه لمطاري معيتيقة ومصراتة. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان له إن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش الليبي رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.



وأضاف أنه بحسب مصادر الاستخبارات، فإن المواقع التي تم تحديدها عبارة عن هنجار بمطار مصراتة للطائرات المسيرة و2 دشم في مطار معتيقية.



وتابع أنه تم التعامل مع هذا التهديد من قبل طائرات سلاح الجو الليبي التي انطلقت من عدة قواعد في نفس الوقت ودمرت الأهداف المعادية بنسبة 100%.



