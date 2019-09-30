مليون ايطالي يشاركون في تظاهرة اسبوع المناخ

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - شارك أكثر من مليون شخص في احتجاجات شملت جميع أنحاء إيطاليا للمطالبة باتخاذ إجراءات لمكافحة أزمة المناخ .



وقال جيانفرانكو ماسيا من يوم الجمعة من أجل المستقبل: "يوجد 200000 شخص في روما ، والتي جذبت أكبر عدد من الحشود ، تليها 150 ألف شخص في ميلانو".



كان"هناك حوالي 80،000 متظاهر في نابولي ، و 50،000 في فلورنسا ، و 20000 في تورينو وبولونيا و 10،000 في باليرمو وباري". يمكن رؤية "الموجة الخضراء" في الاحتجاجات في 160 مدينة وبلدة إيطالية كجزء من "الإضراب المناخي العالمي" الثالث.



كان الشعار في باليرمو "العالم ليس مكب نفايات" بينما قال احد المتظاهرين في باليرمو "لا تحطّم مستقبلنا". كانت لافتة في كالياري أكثر تهديدًا ، معلنةً "سنغرقك قبل أن يفعلها البحر - نريد مناخًا من العدالة الاجتماعية". غريتا ثونبرغ ، الناشطة المناخية السويدية البالغة من العمر 16 عامًا والتي ألهمت حركة الاحتجاج اعربت عن سعادتها بالتظاهرات.



وقالت في منشور على حسابها علي تويتر: "صور لا تصدق من جميع أنحاء إيطاليا! هذا هو تورينو".



أرسل وزير التعليم الإيطالي لورينزو فيورامونتي من حركة الخمس نجوم تعميماً لمديري المدارس العامة يشجعهم على إعفاء الطلاب الذين قد يغيبون يوم الجمعة بسبب مشاركتهم في الإضراب المناخي. قال المنظمون إن المظاهرات اختتمت مبادرة أسبوع المستقبل في جميع أنحاء العالم التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر ، وبدأت الإضرابات في 130 دولة بشكل عام ، شارك فيها أربعة ملايين شخص. اختارت معظم الدول التظاهر في 20 سبتمبر ، لكن إيطاليا اختارت الـ 27 ، إلى جانب 26 دولة أخرى ، بما في ذلك كندا ، حيث كان من المقرر أن تحضر ثونبرغ المظاهرة في مونتريال.



