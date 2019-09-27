دي مايو: العودة إلى الحوار في ليبيا ضرورة ملحة

أنسامد 27 سبتمبر / ايلول - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العودة إلى الحوار والمبادرة السياسية في ليبيا أصبحت أمرا ملحا بشكل متزايد.



جاء ذلك في تصريحات على هامش مشاركته في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقا لبيان وزارة الخارجية الايطالية، أعرب دي مايو عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والوضع الإنساني في جميع أنحاء ليبيا، مؤكداً أن عدم استقرار ليبيا لا يمكن حله من خلال التدخل العسكري الذي تسبب حتى الآن بوفاة العديد من المدنيين.



وشدد على مركزية الملف الليبي لأمن واستقرار منطقة المتوسط، والتزام إيطاليا والمجتمع الدولي بأسره في البحث عن حل سلمي ومشترك للأزمة الليبية.



