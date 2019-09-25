مخاطر انهيار اجزاء من سلسلة جبال مون بلان

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - تتخذ السلطات المحلية الايطالية تدابير وقائية لأن جزءًا كبيرًا من نهر جليدي على الجانب الإيطالي من سلسلة جبال مون بلان معرض لخطر الانهيار..حيث يمكن ان تنفصل كتلة من الجليد تبلغ مساحتها 250 ألف متر مكعب عن نهر بلانينبوكس الجليدي على جبل غراندز جوراس في جبل مونت بلانك.



اطلقت حكومة إقليم فالي دا أوستا ومؤسسة فونازيوني مونتاجنا سيكورا الإنذارات بعد رؤية حركة الجبل الجليدي تتسارع إلى 50-60 سم في اليوم.



أغلق مجلس مدينة كورمايور طريقًا سريعًا بسبب الخطر.. و يقول الخبراء إن التراجع السريع في الأنهار الجليدية ، وهو مصدر مهم للمياه العذبة ، من بين العديد من أعراض الأزمة المناخية التي تسبب فيها الإنسان.



وقال عمدة كورمايور ستيفانو ميسيروتشي "هذه الظواهر تظهر مرة أخرى كيف يمر الجبل بفترة من التغير الكبير بسبب عوامل المناخ ، وبالتالي فهو معرض للخطر بشكل خاص".