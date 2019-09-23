دي مايو: الثقة في اليسار علي المحك

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - قال وزير الخارجية وزعيم حركة 5 نجوم لويجي دي مايو إن الطريقة التي سيتصرف بها الحزب الديمقراطي عندما يتعلق الأمر بمشروع القانون الخاص بخفض عدد البرلمانيين الإيطاليين بأكثر من 300 ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتبار الحزب اليساري شريكا جديرا بالثقة. كان دي مايو يرد بذلك علي التصريح الذي ادلي به اليساندرو دي باتيستا من حزب الخمس نجوم و التي شكك فيها في ان الحزب الديمقراطي لا يمكن الوثوق به بشكل كامل.



الجدير بالذكر ان حركة الخمس نجوم و الحزب الديمقراطي يعتبران منافسين تقليديين شرسين و كانا قد وقعا ميثاقا بينهما لتشكيل الحكومة الجديدة و التي يقودها حاليا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد ان كان زعيم الرابطة ووزير الداخلية انذاك ماتيو سالفيني قد طرح الثقة في حكومة كونتي الشهر الماضي.



